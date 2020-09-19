В рамках 24-го туру чемпіонату Білорусі команди з українцями у складі здобули перемоги. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі 2020, 24-й тур

Динамо Брест – Енергетик-БГУ – 2:1

Голи: Савицький, 6, 35 – Гірс, 16

Городея – Торпедо-БелАЗ – 1:3

Голи: Ігнатенко, 76 – Габовда, 10, Премудров, 36, 86

Брестське Динамо мінімально обіграло Енергетик-БГУ. Вже на 6 хвилині Савицький відкрив рахунок у матчі, але Гірс за 10 хвилин вирівняв становище. До перерви Савицький оформив дубль, а цей гол став вирішальним у матчі. Зазначимо, що Мілевський, Нойок та Хачеріді весь матч провели на лаві для запасних.

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В іншому поєдинку Торпедо-БелАЗ переграло Городею. Рахунок у матчі відкрив українець Юрій Габовда. Премудров подвоїв перевагу перед перервою. Ігнатенко один м'яч відіграв, проте той же Премудров поставив крапку в матчі.

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