Чемпіонат Білорусі, 23-й тур

Динамо М – Динамо Брест – 2:4

Голи: Козлов,11, Бахар, 72 – Діалло, 64, 76, 90+3, Савицький, 88

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Динамо з Мінська грало з брестським Динамо у себе вдома. В стартовому складі господарів вийшли два українці – Артем Сухоцький та Андрій Бацула, а от Мілевський, Нойок та Хачеріді навіть не потрапили до заявки гостей. Столична команда розпочала матч агресивно та першою відзначилось вже на 10 хвилині. До перерви гра заспокоїлась, проте вже в середині другого тайму забили гості.

Підопічні Леоніда Кучука за кілька хвилин вдруге вийшли вперед. Брестське Динамо не опустило руки і вдало відігралося – Діалла на 76 хвилині зробив дубль. Ба більше, гості забили за дві хвилини до завершення основного часу. А вже у доданий арбітром час Діалла оформив хет-трик, поставивши жирну крапку в епічному протистоянні. 2:4 і команда Кучука зазнає поразки.

Після 23 зіграних турів обидві команди перебувають поруч в турнірній таблиці – Динамо Мінськ має у своєму активі 33 пункти та посідає 8-ме місце, а клуб з Бреста з 32-ма очками розташувався на 9-й сходинці, проте ще має поєдинок у запасі.

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