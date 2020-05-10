toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Динамо Брест – Динамо Мінськ – 2:1 – відео голів та огляд матчу

10 травня 23:51 347 Читать на русском
Динамо Брест – Динамо Мінськ – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо Брест – Динамо Мінськ / Фото .pressball.by

Відбувся центральний поєдинок 8-го туру чемпіонату Білорусі. Вашій увазі відео голів та огляд матчу.

Білорусь, Вища ліга, 8-й тур

Динамо Брест – Динамо Мінськ – 2:1

Голи: Бручіч, 5 (автогол), Лаптєв, 51 – Даніло, 24

Мілевський – абсолютний лідер чемпіонату Білорусі за кількома важливими показниками

Вже на 5-й хвилині через зусилля українців господарі святкували взяття воріт. Нойок прострілив з флангу, а захисник гостей у боротьбі з Артемом Мілевського перевів м'яч у власні ворота.

До перерви столичний клуб вирівняв становище, але не зумів втримати бодай нічию. Команда з Бреста у другому таймі організувала ще один гол, який і зафіксував підсумковий рахунок.

Після 8-ми турів у Мілевського та компанії 13 очок, відставання від лідера БАТЕ складає усього 3 пункти. Мінчани посідають 13-ту сходинку, маючи в активі 9 балів.

Динамо Брест здолало мінських одноклубників в дербі – привіт із Донецька не зупинив українців від переслідування БАТЕ

blog_ava
"Динамо було фаворитом і у фіналі, але мені загрожувала смерть": як Лобановському не дозволили виграти Кубок чемпіонів
10:55
9114
Теги
Світ Відеоновини Динамо Брест Динамо Брест Динамо Мінськ Динамо Мінськ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Юний одноклубник Маліновського помер від аневризми
    Італія — 15:062052 Юний одноклубник Маліновського помер від аневризми
2
дн
:
5
год
:
36
хв
Алавес
23:55
Хетафе
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук