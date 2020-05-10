Динамо Брест – Динамо Мінськ – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Відбувся центральний поєдинок 8-го туру чемпіонату Білорусі. Вашій увазі відео голів та огляд матчу.

Білорусь, Вища ліга, 8-й тур

Динамо Брест – Динамо Мінськ – 2:1

Голи: Бручіч, 5 (автогол), Лаптєв, 51 – Даніло, 24

Мілевський – абсолютний лідер чемпіонату Білорусі за кількома важливими показниками

Вже на 5-й хвилині через зусилля українців господарі святкували взяття воріт. Нойок прострілив з флангу, а захисник гостей у боротьбі з Артемом Мілевського перевів м'яч у власні ворота.

До перерви столичний клуб вирівняв становище, але не зумів втримати бодай нічию. Команда з Бреста у другому таймі організувала ще один гол, який і зафіксував підсумковий рахунок.

Після 8-ми турів у Мілевського та компанії 13 очок, відставання від лідера БАТЕ складає усього 3 пункти. Мінчани посідають 13-ту сходинку, маючи в активі 9 балів.

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