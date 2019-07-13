Динамо – Брентфорд: пряма онлайн-трансляція контрольного матчу

Динамо проводить п'ятий спаринг на зборах в Австрії. Суперник киян – англійський Брентфорд. Онлайн-трансляцію гри можете переглянути в цій новині на "Футбол 24".

Контрольний поєдинок Динамо – Брентфорд стартує о 13:00 за київським часом. Це останній матч "біло-синіх" на закордонних зборах, незабаром команда Олександра Хацкевича повернеться до України.

У попередніх спарингах в Австрії Динамо розписало нічиї з Олімпіакосом (1:1) і Ботошані (1:1), а також розгромило Ваккер (3:0) і Цирль (5:0).

Динамо зіграло внічию з Олімпіакосом – потужний Кадірі, неоднозначна гра Соля та Караваєва

Склад Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Попов, Шабанов – Кадірі – Караваєв, Шепелєв, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін.

Запасні: Бойко, Сидорчук, Гармаш, Піваріч, Цітаішвілі, Алібеков.

Динамо – Брентфорд 13 липня 2019: дивитися матч онлайн