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Динамо – Ботошані: онлайн-трансляція контрольного матчу з дебютантами у складі – як це було

4 липня 18:52 5938 Читать на русском
Динамо – Ботошані: онлайн-трансляція контрольного матчу з дебютантами у складі – як це було
Динамо – Ботошані: стартові склади та онлайн-трансляція контрольного матчу

Динамо провело перший контрольний матч на зборах в Австрії. Суперник "біло-синіх" – представник Румунії Ботошані. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція поєдинку – у цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 1
1
Ботошані
19:00 04:07:2019
завершено
 

Матч та онлайн-трансляція Динамо – Ботошані стартував о 19:00 за київським часом. Цей поєдинок став першим для команди Олександра Хацкевича на зборах у Австрії, після чого у "біло-синіх" заплановані ще 4 спаринги.

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Офіційний Youtube-канал Динамо провів онлайн-відео-трансляцію поєдинку, яку можна було переглянути в цій новині.

Матч завершився з рахунком 1:1 – у складі Динамо відзначився Вербіч.

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Стартовий склад Динамо: Бущан – Кендзьора, Кадірі, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Андрієвський – Де Пена, Караваєв, Соль

Запасні: Бойко, Бурда, Шабанов, Гармаш, Алібеков, Цітаішвілі, Шепелєв, Вербіч, Русин

Відзначимо, що для Олександра Караваєва та Мохаммеда Кадірі цей поєдинок став дебютним у складі Динамо. Також після тривалої відсутності повернувся Фран Соль.

Стартовий склад Ботошані: Пап, Патаче, Мирон, Чіндіс, Хольцман, Родрігес, Папа, Онженда, Голофка, Ашковскі, Офосу

Динамо – Ботошані: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

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