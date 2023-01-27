Динамо погодилося відпустити одного з найкращих легіонерів останніх років.

Томаш Кендзьора стане гравцем ПАОКа, інформує Meczyki. Медогляд 28-річного захисника у грецькому клубі запланований вже на завтра (28 січня).

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Поляк отримає контракт на 2,5 роки, а от умови угоди між Динамо та ПАОКом не розголошуються. Цікаво, що "орлів" очолює Разван Луческу – син Мірчі Луческу, який тренував Томаша у київській команді. Також до ПАОКа нещодавно приєднався екс-зірка Шахтаря Тайсон.

Нагадаємо, влітку 2017-го Динамо придбало Кендзьору у Леха за 1,5 мільйона євро. Загалом поляк награв у складі "біло-синіх" 198 матчів, забив 7 голів та віддав 20 асистів. Разом з киянами здобув 6 трофеїв – титул чемпіона України, два Кубки України та 3 Суперкубки України.

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