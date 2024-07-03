"Динамо дійсно близьке до підписання Валентина Рубчинського. Я був здивований, тому що бачив Рубчинського потенційним спадкоємцем Судакова. Але, напевно, Даріо Срна не лукавив, коли говорив, що вони не цікавляться цим гравцем.

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А ось хто цікавився точно, так це Карпати та Полісся. Полісся цікавилося навіть предметно, тому що якщо ти відпускаєш Танковського, то Рубчинський – це топ-варіант. Ми бачимо, що стосунки між керівниками клубів сприяють тому, що Динамо робить круту трансферну кампанію", – поділився Співаковський у випуску ТаТоТаке.

Нагадаємо, Рубчинський – вихованець Дніпра. У структурі СК Дніпро-1 з 2019 року. Виступав в оренді у Нікополі. З літа 2022-го – твердий гравець основи і один з лідерів СК Дніпро-1. Минулого сезону забив 1 гол і віддав 5 асистів у 35 матчах. Контракт Валентина з дніпрянами чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

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