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Динамо близьке до підписання хавбека молодіжної збірної Данії Дуелунда

28 серпня 22:30 506 Читать на русском
Динамо близьке до підписання хавбека молодіжної збірної Данії Дуелунда
Міккел Дуелунд / Ernst van Norde

Півзахисник данського Мітьюлланда Міккел Дуелунд може незабаром опинитись в Динамо.

21-річний хавбек Мітьюлланда отримав привабливу пропозицію від Динамо та вже незабаром може прийняти запрошення. Повідомляється, що сума трансферу має скласти близько 4 мільйони євро.

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У неділю Міккел Дуелунд потрапив в заявку на матч Мітьюлланда у чемпіонаті Данії, але незабаром неочікувано був виключений з неї, повідомляє Еkstrabladet.dk

Всю свою кар'єру хавбек провів в Мітьюлланді, за який зіграв 117 матчів та забив 23 голи.

Теги
Динамо Динамо Мітьюлланд Мітьюлланд Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Трансфери Динамо Київ
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