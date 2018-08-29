Динамо близьке до підписання хавбека молодіжної збірної Данії Дуелунда

Півзахисник данського Мітьюлланда Міккел Дуелунд може незабаром опинитись в Динамо.

21-річний хавбек Мітьюлланда отримав привабливу пропозицію від Динамо та вже незабаром може прийняти запрошення. Повідомляється, що сума трансферу має скласти близько 4 мільйони євро.

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У неділю Міккел Дуелунд потрапив в заявку на матч Мітьюлланда у чемпіонаті Данії, але незабаром неочікувано був виключений з неї, повідомляє Еkstrabladet.dk

Всю свою кар'єру хавбек провів в Мітьюлланді, за який зіграв 117 матчів та забив 23 голи.