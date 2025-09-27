"Треба тверезо дивитися на ситуацію. Динамо без Михавка взагалі не грає. Хоча у них 3000 футболістів, 77 тренерів, 20 лікарів, 30 масажистів, 102 консультанти і 55 "радників" біля Суркіса. І вони, ось ці поважні люди, не могли відпустити Михавка до збірної?

Тарас – це хороший футболіст. Можливо, на цьому турнірі він розквітнув би ще більше. А Динамо не може Оболонь обіграти, не може обіграти Олександрію й ледве повзає по полю. Михавко навпаки б відпочив, поїхавши в Чилі та показавши себе.

Скоро йому буде 21 рік і він ніколи на цьому турнірі вже не зіграє. А життя одне. Я пам’ятаю часи, коли Буряк, Трошкін покійний, навіть потім Михайличенко спершу грали за Динамо», потім летіли в Москву, де виступали за олімпійську збірну, після цього приїздили до національної збірної й поверталися назад в клуб. І ніхто нічого не казав, вони самі хотіли їздити і грати. Не дай Боже не приїдеш", – сказав Кварцяний для BLIK.

Нагадаємо, збірна України зіграє на чемпіонаті світу-2025 серед гравців до 20 років. Суперниками "синьо-жовтих" на груповому етапі будуть Південна Корея (27 вересня), Панама (30 вересня) та Парагвай (3 жовтня).

