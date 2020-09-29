Ультрас Динамо зробили графіті на адресу Мірчі Луческу, якого не бажають бачити біля керма команди, незважаючи на успішні результати команди.

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"Хочемо ще раз наголосити, що незалежно від будь-яких результатів, ми ніколи не змінимо своє відношення до персони Мірчі Луческу", – йдеться у дописі до світлини, опублікованої на Facebook WBC Ультрас Динамо.

Зазначимо, що вже сьогодні кияни протистоятимуть Генту в матчі-відповіді Ліги чемпіонів – у першому динамівці мінімально перемогли (2:1). Початок матчу о 22:00.

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