"Динамо без Луческу": ультрас нагадали свою позицію перед матчем за вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів
Фанати Динамо продовжують протестувати проти Мірчі Луческу на посаді головного тренера київського клубу.
Ультрас Динамо зробили графіті на адресу Мірчі Луческу, якого не бажають бачити біля керма команди, незважаючи на успішні результати команди.
Луческу розраховує на Дуелунда в Динамо – Циганик спростував чутки про ймовірний трансфер
"Хочемо ще раз наголосити, що незалежно від будь-яких результатів, ми ніколи не змінимо своє відношення до персони Мірчі Луческу", – йдеться у дописі до світлини, опублікованої на Facebook WBC Ультрас Динамо.
Зазначимо, що вже сьогодні кияни протистоятимуть Генту в матчі-відповіді Ліги чемпіонів – у першому динамівці мінімально перемогли (2:1). Початок матчу о 22:00.
"Динамо – зовсім не велика команда": бельгійські ЗМІ скиглять через поразку в Лізі чемпіонів і звинувачують українця