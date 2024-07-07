У неділю, 7 липня, делегація Динамо вирушила на навчально-тренувальний збір, що проходитиме в Австрії, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Після перетину українського-польського кордону, кияни вилетять з Жешува до Зальцбурга. Цього року команда проводитиме тренувальний збір в австрійському Тиролі. Гравці, які брали участь на Євро-2024, приєднаються до команди вже в Австрії. Загалом у тренувальному зборі Динамо візьмуть участь 29 виконавців.

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун, Ігнатенко.

Захисники: Попов, Сирота, Малиш, Себальйос, Дубінчак, Тимчик, Біловар, Дячук, Вівчаренко.

Півзахисники: Андрієвський, Караваєв, Ярмоленко, Буяльський, Шепелєв, Волошин, Піхальонок, Бражко, Кабаєв, Царенко, Пашко, Діалло, Лонвейк, Шапаренко.

Нападники: Супряга, Ванат.

До слова, Максим Брагару, Микола Михайленко та Валентин Рубчинський у період збору будуть задіяні в олімпійській збірній України, а В'ячеслав Суркіс, Тарас Михавко, Назар Балаба, Олексій Гусєв, Андрій Маткевич та Матвій Пономаренко – в юнацькій збірній України U19.

В Австрії у команди Шовковського заплановано проведення низки контрольних матчів. Наразі відомі три суперники – німецькі Падерборн та Шальке і віце-чемпіон Данії Брондбю.

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