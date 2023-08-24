Мірча Луческу проти своєї колишньої команди. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Бешикташ на "Футбол 24", стартує о 20:00. Кияни ще ніколи не програвали "орлам" на своєму полі. За попередні 5 єврокубкових поєдинків вдома динамівці переграли стамбульців 4 рази, не пропустивши жодного м'яча. Де дивитися матч Динамо – Бешикташ онлайн? Гру транслюють канал 2+2, а також ютуб київського клубу та FootballHub. Андрій Ярмоленко через травму не потрапив навіть до заявки. Місце правого вінгера відвоював Олександр Караваєв. Денис Попов лише втретє за 6 матчів сезону виходить в основі. Центрбек пропустив 2 попередні поєдинки через пошкодження. В іншому ж склад Луческу той же, що проти Аріса тиждень тому. Шенол Гюнеш змін в основі після нічиєї в турецькій Суперлізі не зробив.

Динамо – Бешикташ: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук (к), Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Волошин – Ванат

Бешикташ: Гюнок (к) – Роз'є, Амарті, Коллі, Масуаку – Учан, Хаджіахметовіч – Булут, Жедсон, Мулека – Абубакар