"Одразу після товариського матчу з Легією я сказав президенту Суркісу, що було б добре провести наші єврокубкові матчі тут, у Польщі. Польща – відмінне місце для таких матчів, бо там чудова атмосфера та багато українців. Звичайно, найкраще грати у Києві, але якщо це виявиться неможливим, то гратимемо у Польщі. Упевнений, що багато українських уболівальників прийшли б на такі матчі, ми б відчували себе як удома. Це було б дуже важливим для нас, для України.

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Де саме гратимемо? Польща – досить велика країна, у вас багато чудових стадіонів, ви легко вмістите і нас, і Шахтар. Динамо і Шахтар ухвалюють рішення на користь своїх клубів. Це нормально.

Як я вже сказав, для нас найкраще грати у Києві. Крім того, я запропонував президенту Суркісу розпочати наші приготування саме там. Щоб показати, що ми не боїмося. Якщо грати там буде неможливо, то ми хочемо грати у Польщі. І кваліфікаційні матчі, і груповий етап ЛЧ, якщо нам вдасться пройти далі", – заявив Луческу у коментарі SportoweFakty.

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