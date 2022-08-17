Динамо – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Київське Динамо в рамках першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА зустрічається з Бенфікою. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА між Динамо та Бенфікою пройде у Лодзі на стадіоні Miejski im. Wladyslawa Krola. Поєдинок стартував о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція зустрічі доступна на MEGOGO, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Динамо – Бенфіка: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Стартові склади
Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Андрієвський, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Шепелєв – Бесєдін
Запасні: Бойко, Нещерет, Бурда, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота, Вівчаренко, Боль, Ванат, Яцик, Царенко
Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо – Флорентіну, Енцо Фернандес – Нерес, Р. Сілва, Жоау Маріу – Гонсало Рамуш
Запасні: Елтон, Бах, Рістіч, А. Сілва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шікінью, Діого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо
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