Київське Динамо приймає Бенфіку у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Де дивитися Динамо – Бенфіка онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Бенфіка стартує у середу, 17 серпня, о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, яка відбудеться у польській Лодзі. На шляху до вирішального раунду кваліфікації ЛЧ кияни вибили турецький Фенербахче і австрійський Штурм.

Динамо – Бенфіка: прогноз на матч плей-офф кваліфікації ЛЧ

Динамо – Бенфіка: де дивитися матч ЛЧ

Починаючи зі стадії плей-офф змінюється транслятор ЛЧ в Україні. Поєдинок в прямому ефірі можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23. Також показ гри буде доступний на Volia TV.

Бенфіка попри відхід Дарвіна Нуньєса у Ліверпуль демонструє шалену результативність. У 3-му відбірковому раунді команда Рогера Шмідта розбила Мітьюлланд із загальним рахунком 7:2. Натомість динамівцям знадобився додатковий час, щоб дотиснути Штурм. "Біло-сині" маю шанс втретє поспіль пробитися до групового етапу ЛЧ.

Динамо двічі зустрічалося з Бенфікою у минулому розіграші найпрестижнішого єврокубка. Вдома підопічні Луческу розписали з португальцями суху нічию, а гостьовий матч команд завершився впевненою перемогою "орлів" (2:0).

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