Динамо приймає Баварію в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів. Який прогноз на матч і хто фаворит у букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Матч групового етапу Динамо – Баварія відбудеться у Києві 23 вересня. Початок – о 19:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Команда Луческу готується до, можливо, вирішального матчу в єврокубковому сезоні. Чемпіони Німеччини напередодні програли Аугсбургу та прибудуть до столиці України з наміром достроково гарантувати собі перше місце у групі Е.

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Господарі НСК Олімпійський мають примарні шанси на перемогу, вважають фахівці з авторитетної британської контори William Hill. Коефіцієнт на домашній успіх підопічних Луческу, який був би величезною сенсацією, становить 13.00. Натомість вікторія Баварії оцінюється у 1.22. Нічия теж малоймовірна – 6.00.

Австрійський Bwin оперує схожими цифрами. Щоправда, у київське диво тут вірять трохи більше. Можлива перемога "біло-синіх" оцінюється у 12.00, цінник нічиєї – ті ж 6.00. На тріумф нестримної команди Нагельсмана ставлять 1.25. На те, що Динамо виграє принаймні перший тайм, можна поставити з коефіцієнтом 8.25. Сумна реальність, але надія помирає останньою.

Динамо вже ввосьме поміряється силами з Баварією у Лізі чемпіонів. Кияни тріумфували лише раз, на груповому етапі сезону 99/00 (2:0). Ще чотири зустрічі завершилися перемогами "ротен". Пам'ятне київське протистояння у 99-му подарувало справжній трилер на Олімпійському (3:3). Саме Баварія зупинила неймовірну команду Лобановського на стадії 1/2 фіналу. Зауважимо, що домашній матч в рамках нинішнього розіграшу турніру мюнхенці виграли з непристойним рахунком 5:0.

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