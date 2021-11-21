Динамо приймає Баварію в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів. Де дивитися матч і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч групового етапу Динамо – Баварія відбудеться у Києві 23 вересня. Початок – о 19:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Команда Луческу готується до, можливо, вирішального матчу в єврокубковому сезоні. Чемпіони Німеччини напередодні програли Аугсбургу та прибудуть до столиці України з наміром достроково гарантувати собі перше місце у групі Е.

Динамо – Баварія: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Динамо – Баварія: де дивитися матч Ліги чемпіонів

На території України поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів покаже платформа MEGOGO – офіційний транслятор єврокубків. Для перегляду зустрічі онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставці) потрібна підписка. Також трансляція буде доступна на платформі Volia TV.

Динамо вже ввосьме поміряється силами з Баварією у Лізі чемпіонів. Кияни тріумфували лише раз, на груповому етапі сезону 99/00 (2:0). Ще чотири зустрічі завершилися перемогами "ротен". Пам'ятне київське протистояння у 99-му подарувало справжній трилер на Олімпійському (3:3). Саме Баварія зупинила неймовірну команду Лобановського на стадії 1/2 фіналу. Зауважимо, що домашній матч в рамках нинішнього розіграшу турніру мюнхенці виграли з непристойним рахунком 5:0.

Чорноморець – Динамо: Вітінью і Гармаш сяють, новий найкращий асистент УПЛ – шедеври і пародія, безнадійна оборона