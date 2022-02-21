Динамо Батумі тріумфував у матчі за Суперкубок Грузії, виявившись сильнішим за Сабуртало. Одним з переможців став українець Олександр Азацький.

Суперкубок Грузії 2022.

Динамо Батумі – Сабуртало – 0:0 (серія пенальті – 7:6)

Динамо Батумі та Сабуртало зійшлись у поєдинку за Суперкубок Грузії. В основний час команди не змогли виявити сильнішого, тож переможця виявила серія пенальті. Тріумфував чинний чемпіон країни (Динамо), перемігши з рахунком 7:6 у післяматчевій лотереї.

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Додамо, що у складі Динамо Батумі весь поєдинок відіграв український захисник Олександр Азацький. Загалом, він зіграв у 7 поєдинках за команду в поточному сезоні.

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