Київське Динамо приймає каталонську Барселону в рамках 4-туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021/22. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Барселона на "Футбол 24", стартує 2 листопада о 22:00. Після мінімальної перемоги над киянами у Каталонії "блаугранас" встигли змінити головного тренера. Невдачі у матчах з Реалом і Райо коштували посади Рональду Куману. До Києва команду привезе тимчасовий наставник – Серхі Бархуан.

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Попри низку серйозних втрат Барса вважається безапеляційним фаворитом гри на НСК Олімпійський. Піке, Педрі, Араухо та Агуеро точно не зіграють у вирішальному матчі за життя в ЛЧ, натомість участь Ансу, Дембеле і Серхі Роберто – досі під питанням. Однак, це зовсім не лякає букмекерів, які віддають іменитим гостям значно більше шансів.

William Hill оцінює можливу перемогу "кулес" коефіцієнтом 1.67, зате на домашній тріумф Динамо ставлять 5.00. Цінник нічиєї – 3.90. На те, що обидві команди заб'ють, пропонують коефіцієнт 2.50. Тотал більше 2,5 складає 1.73, а тотал менше 2,5 – 2.00.

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Bwin оперує схожими цифрами. На Динамо можна поставити з коефіцієнтом 5.25, нічия оцінюється у 3.80, а перемога Барси – 1:61.

Нагадаємо, що перед важливим матчем ЛЧ Динамо перестріляло Маріуполь, а Барселона знову зганьбилася, не зумівши обіграти скромний Алавес. У групі E лідирує Баварія (9 очок), Бенфіка (4) випереджає Барсу (3) на одне очко, Динамо – останнє (1 пункт).

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