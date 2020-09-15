Динамо приймає АЗ у битві за вихід до плей-офф кваліфікації ЛЧ 2020/21. Це дуель з одного поєдинку. Онлайн-трансляцію матчу Динамо – АЗ дивіться на "Футбол 24" в цій новині.

Зустріч без глядачів приймає НСК Олімпійський. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – АЗ на "Футбол 24", стартує о 19:55. Гру показують канал "2+2", FootballHub та офіційний ютюб київського клубу. Переможець цієї пари зіграє проти Гента, за який виступають 3 гравці збірної України, або віденського Рапіда, які зійдуться в очній дуелі. Раніше Динамо та АЗ зустрічалися лише двічі, причому в рамках Ліги Європи. Обидва рази сильнішими виявилися українці. Після перемоги в Суперкубку України та 4 набраних очок за 2 тури в УПЛ Луческу чекає камбек в ЛЧ, де він раніше очолював Шахтар.

Динамо – АЗ: анонс і прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо – АЗ: дивитись матч онлайн – трансляція 15 09 2020, Ліга чемпіонів

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв – Сидорчук (к), Шапаренко – Жерсон Родрігес, Буяльський, Де Пена – Супряга

Запасні: Бойко, Сирота, Андрієвський, Шепелєв, Лєднєв, Вербіч, Соль

АЗ: Бізот – Свенссон, Влаар, Коопмейнерс (к), Війндаль – Класі, де Віт, Мідтше – Гудмундссон, Боаду, Стенгс

Запасні: Верхюлст, Хацідіакос, Ідрісі, Дрейф, Лечерт, Рейндерс, Сугавара

Відзначаємо появу в основі киян 18-річного дебютанта. Центральний захисник молодіжної збірної України Ілля Забарний вперше зіграє за головну команду Динамо в офіційному матчі з перших хвилин. Інша зміна у старті порівняно з попереднім матчем команди Луческу проти Десни – Жерсон на місці правого вінгера. Натомість Циганков та Цітаішвілі навіть не в заявці.

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