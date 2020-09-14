Київське Динамо прийматиме нідерландський АЗ у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Де дивитись гру Динамо – АЗ онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – АЗ відбудеться у вівторок, 15 вересня, у Києві. Початок гри третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – о 20:00.

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Поєдинок Динамо – АЗ онлайн у прямому ефірі можна дивитися на каналі "2+2", починаючи з 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яку прийме НСК Олімпійський.

Зазначимо, що єврокубковий шлях АЗ розпочався зі стадії 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команда Арне Слота приймала вдома чеську Вікторію, перемігши у додатковий час з рахунком 3:1. Нідерландський клуб здивував наших ще напередодні поєдинку, внісши до заявки футболістів, які ризикували не зіграти.

Динамо, яке перед стартом у Лізі чемпіонів не зуміло обіграти Десну, має проблеми з обороною. Бурда відновлюється після операція, Попов підхопив ангіну, Тимчик пропустить гру через пошкодження.

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