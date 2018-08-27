Динамо – Аякс: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Динамо зіграє проти Аякса у Києві в матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч-відповідь кваліфікації раунду плей-офф Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок зустрічі – о 22:00.

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Поєдинок Динамо – Аякс дивитись онлайн у прямому ефірі можна на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, в першому матчі в Амстердамі, який відбувся 22 серпня, Аякс здолав Динамо з рахунком 3:1 та зробив вагому заявку на вихід у груповий етап Ліги чемпіонів 2018/19.

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