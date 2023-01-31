Динамо та Аустрія Лустенау зустрічаються у третьому для команди Луческу зимовому спаринзі. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Сам поєдинок, як і онлайн-трансляція Динамо – Аустрія на "Футбол 24", стартує о 15:30. Після двох товариських матчів без голів і результату команді Луческу протистоїть 8 команда чемпіонату Австрії. Лустенау також не вражає останнім часом, програвши 3 з 4 матчів. Аустрія – доволі весела команда. Суперник киян у 4 з 5 спарингів пропускав по 3 голи.

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Мірча Луческу дав шанс себе проявити Матвію Пономаренку – форварду, який на правах оренди виступає за Зорю U-19. Наставник киян оцінив яскраву гру 17-річного юнака в нинішньому сезоні, тому залучив до роботи з першою командою, а на сьогоднішній спаринг випустив у стартовому складі.

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Караваєв, Бурда, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк – Волошин, Пономаренко, Діалло.