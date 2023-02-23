Динамо – Ауда: відеотрансляція 13-го матчу киян на зборах
15:35 - Читать на русском
Динамо проведе черговий спаринг на зборах. Суперником буде латвійська Ауда. Переглядайте поєдинок у цій новині на Футбол 24.
Латвійці – вже 13-й суперник команди Мірчі Луческу у Туреччині. Ця дуель стартувала о 16:00 за київським часом. У попередніх поєдинках кияни здобули шість звитяг, тричі зіграли внічию та ще тричі програли. Ауда поки не знала смаку перемог.
Динамо та Галатасарай не змогли домовитись про спаринг, – джерело
Відеотрансляція спарингу Динамо – Ауда
Стартові склади
Динамо: Нещерет – Дубінчак, Попов, Дячук, Караваєв – Сидорчук, Андрієвський, Гармаш – Волошин, Ванат, Перріс.
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