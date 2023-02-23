Динамо проведе черговий спаринг на зборах. Суперником буде латвійська Ауда. Переглядайте поєдинок у цій новині на Футбол 24.

Латвійці – вже 13-й суперник команди Мірчі Луческу у Туреччині. Ця дуель стартувала о 16:00 за київським часом. У попередніх поєдинках кияни здобули шість звитяг, тричі зіграли внічию та ще тричі програли. Ауда поки не знала смаку перемог.

Динамо та Галатасарай не змогли домовитись про спаринг, – джерело

Відеотрансляція спарингу Динамо – Ауда

Стартові склади

Динамо: Нещерет – Дубінчак, Попов, Дячук, Караваєв – Сидорчук, Андрієвський, Гармаш – Волошин, Ванат, Перріс.

Динамо і загребський рецепт, або Наступний великий трансфер для Суркіса