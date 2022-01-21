Динамо проводить перший спаринг на зимових зборах в Іспанії. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Команда Мірчі Луческу грає перший матч у 2022 році. Поєдинок Динамо Київ – Атлетіко Пульпіленьйо стартував о 19:00. Раніше "біло-сині" повинні були протистояти збірній вільних агентів Іспанії, але цей поєдинок скасували через коронавірус, а динамівці зіграли проти представника трясовини іспанського футболу.

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Атлетіко Пульпіленьйо виступає в п'ятій групі Сегунди RFEF – це четвертий за рангом дивізіон Іспанії. Після 17-ти турів команда з міста Пульпі (провінція Алмерія) набрала 21 очко і посідає 12 місце турнірної таблиці.

Де дивитися матч Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо онлайн? Пряма онлайн-відеотрансляція гри доступна на Динамо TV, YouTube-каналі киян та в цій новині на "Футбол 24".

Мірча Луческу дав черговий шанс Владиславу Супрязі, який не забиває більше року. Також з перших хвилин з'явився Владислав Дубінчак, який повернувся з оренди у СК Дніпро-1 після відходу Віталія Миколенка в Евертон. Нарешті повернувся Микита Бурда, який не грав за першу команду з липня 2020 року. Центрбек залікував серйозну травму і спробує повернути собі місце у складі в другій частині сезону. В основі опинився і Денис Антюх, який майже не грав восени.

Стартовий склад Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв, Гармаш – Антюх, Вербіч – Супряга.

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