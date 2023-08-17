Динамо у рамках кваліфікації Ліги конференцій зустрічається з грецьким Арісом. Стартові склади команд і онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Аріс стартує о 20:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна безпосередньо в цій новині через Youtube-канал Footballhub. Також трансляція доступна на телеканалах 2+2 і Динамо TV.

Динамо – Аріс: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій

Динамо зазнало мінімальної поразки в першому матчі, а тепер повинно обігрувати греків у Бухаресті, щоб залишитися в єврокубках.

Стартові склади команд

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Волошин – Ванат.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Перріс, Андрієвський, Караваєв, Кабаєв, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто.

Аріс: Чутесіотіс – Монтоя, Фабіану, Одубайо, Феррарі – Даріда, Джурасек – Моберг-Карлсон, Жюль, Морон – Палма.

Запасні: Джуліан, Хрістодулопулос, Рупп, Замора, Матарріта, Павічіч, Менендес, Панагідіс.

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