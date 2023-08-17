Київське Динамо зустрінеться з грецьким Арісом у матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо – Аріс стартує 17 серпня о 20:00 за київським часом. Через вторгнення російських окупантів на територію України "біло-сині" проводять домашні поєдинки єврокубків за кордоном. Динамо приймає Аріс у Бухаресті на стадіоні "Джулешті".

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Поєдинок кваліфікації Ліги конференцій покажуть телеканали 2+2 та Динамо TV. Початок трансляції – о 19:55 за київським часом. Матч Динамо – Аріс онлайн можна переглянути на Youtube-каналах FootballHub і Динамо. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Перший матч завершився перемогою Аріса з рахунком 1:0. Щоб залишитися в Лізі конференцій, Динамо потрібно перемагати суперника з різницею у два голи. Мінімальна звитяга в основний час переведе гру в овертайми. У наступному раунді киян чекає переможець пари Бешикташ – Нефтчі.

Динамо – Аріс: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій