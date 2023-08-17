Українські вболівальники та журналісти дивились на протистояння з Арісом зі стриманим оптимізмом. Греки не показали нічого неймовірного на тлі Арарату – вірмени впевнено тримали їх на дистанції, програвши лишень внаслідок кутового та своєї помилки на фланзі. Дещо тривожило покращення показників у матчі-відповіді (особливо в роботі без м'яча), однак в цілому суперник не виглядав надто складним для Динамо.

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Стилістично македонці (Салоніки – столиця регіону Македонія у Греції) нагадують середняків УПЛ, причому наші середняки рік тому виглядали потужніше. Апостолос Терзіс же вважався тренером-ноунеймом, якому не довго залишилось керувати Арісом. Результати в чемпіонаті (5-те місце) та провали у матчах з усіма лідерами явно натякали на це.

Тим більш несподіваною стала виїзна поразка Динамо. У таких випадках часто говорять про покарання за самовпевненість, однак тут була протилежна історія – команди боялись як одна одну, так і самих себе. Аріс після стартового відрізку з високим пресингом сів у компактний середній блок, приставивши до Буяльського опікуна. На м'ячі ж греки проводили більшість дій в 48 метрах від воріт Бущана.

Динамо, своєю чергою, намагалося уникати ризикованих рішень. Показовою була статистика Шапаренка – із 46 пасів (42 точних) дві третини відправились назад і поперек, а передач з просуванням було всього дві. Обережність була пов'язана зі страхом провалу оборони, адже дії в захисті "біло-синіх" близькі до статусу неконкуретоспроможних.

Насправді матч у Салоніках виявився не таким вже й жахливим. Динамо намагалося диверсифікувати канали для просувань, мало вищу інтенсивністю дуелей і на рівних трималося в єдиноборствах. Доволі пристойними були показники повернень м'яча (зокрема, і високих) і володінь на чужій половині (55%). Середня тривалість володінь склала 20 секунд, що є рекордом сезону для "біло-синіх".

Зрештою, супернику мало що дозволили біля власних воріт, хоча є і неприємний дзвіночок – кияни програли боротьбу за нічийні м'ячі.

Ключовою проблемою "біло-синіх" стала неможливість пройти середній блок Аріса. Дистанції між футболістами у ньому були мінімальними, що позначилось на ефективності Буяльського – кількість передач між Віталієм і Ярмоленком / Кабаєвим / Шапаренком виявилась майже нульовою (1, 2 і 3 відповідно). До того ж, мозковий центр атаки Динамо програв більшість єдиноборств своєму опікуну.

Такий футбол разом із загальною обережністю киян вилився у вкрай слабкі цифри просування. Середня довжина передач до фінальної третини становила аж 30 метрів, і лише кожна 10 передача йшла на фінальну третину – при цьому точність склала всього 64%. Середній блок Аріса реально задушив атаку Динамо.

Хоча "богам війни" все одно пощастило. Вони організували всього кілька моментів і лівенький пенальті – підопічні ж Мірчі Луческу були втомлені тривалим виїздом. Крім того, прихворів Ванат, який значно краще за Беніто чіпляється за м'яч і обігрується з партнерами. Нині ж він у строю, а команда отримала достатньо часу на відпочинок – матч з Металістом 1925 у чемпіонаті спеціально перенесли.

Виїзна поразка вилилась у істерику Ігора Циганика та депресивні дописи журналістів, однак ситуація у Динамо робоча. Так, Аріс виявився грамотним колективом з якісним середнім блоком, але передумов для підсумкового успіху "біло-синіх" достатньо. Киянам слід агресивніше пресингувати й забути про стерильність контролю – зокрема, Шапаренко повинен повернутись до сміливих спроб просування крізь лінії на дриблінгу.

Обережність з нинішньою обороною все одно не працює, а рахунок змушує відігруватись. У команди Мірчі Луческу є все для прориву в наступний раунд – важливо тільки перестати нервувати й внести кілька тактичних змін. Аріс слід поважати, однак греків можна і треба проходити.

Кадрова ситуація

Травмовані: Попов – Брабец, Кіке Саверіо, Гарсія

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Аріс

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Аріс: Куеста – Маттаріта, Одубайо, Фабіану, Феррарі – Мвондо, Джурасек – Менендес, Рупп, Палма – Морон

Прогноз "Футбол 24" – 2:1, перемога Динамо в овертаймі

Динамо на старті сезону демонструє достатній потенціал, аби забивати Арісу хоча б двічі. Якщо кияни додадуть в агресії, то блоку Аріса може стати гірше – але з нинішньою обороною важко повірити у відсутність пропущених м'ячів. Прошити Бущана вдавалося Минаю й Оболоні, а значить і греко-македонцям це до снаги.

Втім, досвід першого матчу показав, що ресурси Аріса в атаці обмежені, а киян "боги війни" побоюються. Підопічні Апостолоса Терзіса намагатимуться працювати по рахунку, не ризикуючи зайвий раз. З огляду на такий розклад, цілком вірогідним здається перехід матчу в овертайми.

Якщо так станеться, то переживати за Динамо не слід – команда демонструє хорошу фізичну підготовку. Будемо вірити, що її вистачить для проходу "біло-синіх", але готуємось до нервового протистояння.

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