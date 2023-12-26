Схоже, найближчим часом в Україні стане на одне футбольне змагання більше.

Прес-служба київського Динамо у своїх соцмережах анонсувала старт Української військової ліги.

Директор Оболоні – про мобілізацію в УПЛ: "Усі займають позицію страуса"

"Зазвичай вони одягають каски та "броніки", беруть до рук зброю та виходять на поле бою, бо знають, що це єдиний спосіб відбитися від ворога. Але тепер вони одягнуть бутси та форму, візьмуть до рук м'яча та вийдуть на футбольне поле", – йдеться у відео.

Українська військова ліга (УВЛ) вже має логотип, зроблений у військовому стилі, і гасло: "Жага до перемоги".