Кияни на чолі з Мірчею Луческу запланували ще один контрольний поєдинок. Все заради підготовки до другої частини сезону УПЛ.

Четвертим суперником "біло-синіх" на навчально-тренувальному зборі в Туреччині стане Пахтакор, інформує офіційний сайт клубу.

Екс-захисник Дніпра перейшов у Пахтакор

Товариський поєдинок із чинним чемпіоном Узбекистану відбудеться у суботу, 19 лютого. Стартовий свисток на Mardan Stadium в Анталії прозвучить о 16:00 за київським часом. Пряму трансляцію зустрічі можна буде переглянути на клубному YouTube-каналі киян та каналі Динамо TV.

Нагадаємо, на третьому етапі зборів команда Мірчі Луческу вже перемогла Кайрат та Інджию (обидва матчі завершились із рахунком 4:0), а нині протистоятиме латвійській Вальмієрі. Спаринг розпочнеться о 16:00.

Динамо розбило Кайрат, прокинувшись по перерві – Циганков з красивим голом і асистом