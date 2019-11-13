Динамо анонсувало проведення товариського поєдинку

В таборі київського клубу вирішили з користю провести перерву на матчі національних команд.

Гравці Динамо проведуть спаринг проти друголігової команди Оболонь-2, повідомляє офіційний сайт киян.

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Зустріч відбудеться 17 листопада на клубній базі "біло-синіх" у Конча-Заспі. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

Значна частина гравців Динамо перебувають у таборах своїх збірних. Команда буде доукомплектована молодими гравцями.

Після 14-ти турів УПЛ підопічні Михайличенка перебувають на 4-й сходинці, відстаючи від Шахтаря на 13 очок.

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