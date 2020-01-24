Динамо анонсувало прем'єру екшн-фільму – відсутність цензури та секретів, останні матчі Хацкевича

Динамо випустить екшн-фільм про життя команди. Прем'єра запланована через місяць – 24 лютого.

В офіційному Youtube-каналі Динамо пройде презентація екшн-фільму про життя першої команди. Фільм під назвою "Невідоме Динамо" вперше вийде в ефір 24 лютого, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Під час роботи над фільмом знімальна група перебувала з командою практично всюди – від установки на гру в роздягальні до розбору польотів за результатами матчу, від підготовки до Суперкубку України й аж до завершення кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із Брюгге. Нагадаємо, саме матч із Брюгге став останнім для Хацкевича на посаді головного тренера Динамо.

"Справжні вболівальники завжди з командою. І в горі, і в радості, і в чемпіонські сезони, і у важкі часи. Ми робимо крок назустріч мільйонам фанатів Динамо в усьому світі: це найбільш відкритий і відвертий фільм про те, що відбувається в команді. Це не просто фільм, це скоріше щоденник про життя Динамо, без цензури та секретів. Такого проекту в історії нашого клубу ще не було", – розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

Фільм складається з двох серій. Перша вийде на офіційному YouTube-каналі Динамо 24 лютого о 19:00, а друга – 2 березня в той самий час. Телевізійна версія фільму з’явиться в ефірі одного з національних телеканалів України.

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