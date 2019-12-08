Динамо – Зоря: Циганик вважає, що команда Скрипника сильніша за Лугано

Відомий журналіст Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу 17-го туру УПЛ.

"Центральне протистояння туру. Тут нікому не буде легко, навпаки, усім буде дуже складно. У Динамо така ситуація в Лізі Європи, що треба перемагати Лугано з різницею в два м’ячі. Треба про це думати, треба про це пам’ятати. Думаю, що в четвер буде легше, ніж на вихідних.

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Динамо треба зіграти агресивно і проти Лугано, і проти Зорі. Зараз команда Михайличена в тому стані, який дозволяє так грати. Головна проблема – це реалізація моментів. Дай Бог, ситуація покращиться. Динамо потрібно вийти у плей-офф Ліги Європи, забивши Лугано п’ять голів, аби ніхто не сумнівався в силі команди.

На мій погляд, Зоря сильніша, ніж Лугано. Буде не так просто, тому що треба стежити за контратаками луганців. Впевнений, що обидві команди заб’ють, в обох таймах будуть голи, а в матчі буде пенальті. На результат не раджу ставити", – цитує Циганика bookmaker-ratings.

Нагадаємо, після 16-ти турів Динамо перебуває на другому місці, випереджаючи Зорю на 2 очки.

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