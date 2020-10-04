Стало відомо, чому гравці Динамо Віталій Буяльський та Владислав Супряга не потрапили навіть до заявки на матч 5-го туру УПЛ проти Зорі.

За інформацією Sport.ua, Супряга зазнав травми бедра, через що не потрапив до заявки Динамо на матч із Зорею.

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Терміни відновлення Владислава не уточнюються, а тому його участь в жовтневих матчах збірної України проти Франції, Німеччини та Іспанії під питанням. Буяльський же має мікропошкодження, через що також пропустив зустріч.

Зазначимо, що Динамо без Супряги та Буяльського не змогло перемогти Зорю – команди розійшлись бойовою нічиєю 1:1.

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