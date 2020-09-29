Динамо – Зоря: суддівські призначення на матч грандів УПЛ та інші поєдинки 5-го туру
Комітет арбітрів УАФ оголосив склад суддівських бригад, які будуть обслуговувати поєдинки чергового туру Прем'єр-ліги.
П'ятий тур чемпіонату України триватиме два дні. Одразу на двох матчах працюватиме система VAR: у поєдинку СК Дніпро-1 з Ворсклою та у центральному матчі туру між Динамо та Зорею.
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5 тур
3 жовтня
СК Дніпро-1 – Ворскла – Юрій Іванов (Донецька обл.). Арбітр VAR – Євген Арановський (Київ).
Рух – Львів – Дмитро Кутаков (Київська обл.).
Інгулець – Минай – Микола Балакін (Київська обл.).
4 жовтня
Олімпік – Олександрія – Максим Козиряцький (Запоріжжя).
Десна – Шахтар – Ігор Пасхал (Херсон).
Динамо – Зоря – Катерина Монзуль (Харків). Арбітр VAR – Віталій Романов (Дніпро).
Колос – Маріуполь – Віктор Копієвський (Кропивницький).
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