П'ятий тур чемпіонату України триватиме два дні. Одразу на двох матчах працюватиме система VAR: у поєдинку СК Дніпро-1 з Ворсклою та у центральному матчі туру між Динамо та Зорею.

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5 тур

3 жовтня

СК Дніпро-1 – Ворскла – Юрій Іванов (Донецька обл.). Арбітр VAR – Євген Арановський (Київ).

Рух – Львів – Дмитро Кутаков (Київська обл.).

Інгулець – Минай – Микола Балакін (Київська обл.).

4 жовтня

Олімпік – Олександрія – Максим Козиряцький (Запоріжжя).

Десна – Шахтар – Ігор Пасхал (Херсон).

Динамо – Зоря – Катерина Монзуль (Харків). Арбітр VAR – Віталій Романов (Дніпро).

Колос – Маріуполь – Віктор Копієвський (Кропивницький).

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