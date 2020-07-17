Динамо – Зоря: Шапаренко назвав одноклубника, який додав упевненості грі киян

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко поділився враженнями від перемоги над Зорею в рамках 31-го туру УПЛ.

"Важка була гра для обох команд. Ми пропустили безглуздий м'яч на перших хвилинах, але потім вирівняли гру і виграли поєдинок.

Динамо – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу, який зробив киян фаворитами в боротьбі за друге місце

Чи стало більше впевненості в обороні з Микитою Бурдою? Так. І навіть коли в матчі з Олександрією Микита вийшов на заміну, відразу стало спокійніше, ми почали контролювати гру. І в сьогоднішній грі Микита додав упевненості. Вважаю, що він вчасно відновився. Хоч і під кінець сезону, але всі чекали на його повернення.

Попереду ще один матч, тож боротьба за місце в Лізі чемпіонів триває. Без перемоги над Колосом сьогоднішня перемога не буде нічого вартувати. Усі розуміють, яка важлива це буде гра, що нам принесе ця перемога. Мотивація позамежна. Гадаю, усі доведуть це на полі.

Вербіч? Ще в матчі з Ворсклою в нього був надрив привідного м'яза. Але після цього він ще грав. А тепер, судячи з усього, остаточно порвав м'яз і не зміг продовжувати гру", – наводить слова Шапаренка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо обіграло Зорю (3:1) та стало головним претендентом на друге місце в УПЛ.

Динамо впевнено перемогло Зорю за тайм – кияни піднялися на другу позицію в УПЛ