Форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш, скоріш за все, більше не зіграє за луганський клуб.

Іранець вже попрощався з клубом та, скоріш за все, не повертатиметься до Запоріжжя разом з командою, стверджує Football Hub у своїй передматчевій студії.

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Додамо, що термін оренди Сайядманеша розрахований до кінця 2021 року, після чого він має повернутись до Фенербахче. Зоря так і не змогла домовитись з турецьким грандом щодо повноцінного викупу Аллах'яра. Сума викупу нібито складає 3,5 млн євро.

До слова, у поточному сезоні Аллах'яр провів за Зорю 22 матчі (без урахування гри з Динамо), в яких оформив 8 голів та 4 асисти.

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