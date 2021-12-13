"Я не буду зараз оцінювати весь рік. Хочу сказати своє резюме про те, що було сьогодні на футбольному полі. Ми грали добре, команда росте з кожною грою. Але коли ставиться максимальне завдання і є тиск, не кожен гравець може впоратися з цим навантаженням. Особливо це позначається на тих гравцях, у кого менше досвіду – наших молодих захисниках, які продовжують припускатися помилок як у Лізі чемпіонів, так і в нашому чемпіонаті. Сталося те, що сталося.

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Сьогодні ми створили багато моментів, добре комбінували, добре знаходили зони. Але не вдавався останній удар, останній пас через те, що наші гравці метушилися, через те, що вони поспішали, приймали невірні рішення. Наприклад, віддавали пас у ситуаціях, коли треба було бити по воротах.

Ми сьогодні зустрілися з хорошим суперником, який оборонявся компактно, добре закривав коридори до своїх воріт, самовіддано діяв. У той же час гра часто переривалася, у цей момент втрачаєш ритм гри, через що з'являється метушня в діях. Але це зрозуміло, всі професіонали, кожен вирішує свої завдання, кожен діє по-своєму, аби досягти результату, набрати очки.

Я вважаю, що при контакті з Сидорчуком у штрафному майданчику Зорі був чистий пенальті. Не розумію логіки, як арбітри призначають пенальті. У нашій грі з Ворсклою Степанюк прокинув м'яч і просто шукав контакту, встромився у ногу Сидорчука, після чого у наші ворота поставили пенальті. А сьогодні був явний фол – і жодних свистків. Я цього не можу пояснити.

Висловлю ще таку думку. Кожен може думати по-своєму, але минулого сезону, коли взимку ми закінчували рік матчем із Колосом, судив той самий арбітр, що і сьогодні. Ми зіграли 2:2 за безлічі суддівських помилок. Цього року ситуація повторилася. Я маю враховувати кожну дрібницю, кожну деталь, тому що я професіонал. Тому я про це говорю зараз.

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Це дуже важливо. Шахтар відчутно посилив свій склад, клуб купив якісних дорогих гравців, і зараз рівень Шахтаря та Динамо зрівнявся. І такі суддівські помилки можуть вирішити долю чемпіонства. Ми втратили 4 очки саме через такі суддівські помилки.

Добре, що підтягнулися СК Дніпро-1 та Зоря, що вони беруть участь у боротьбі за чемпіонство. Але не хотілося б, щоб на цю боротьбу впливали арбітри. Дуже важко буде потім відновити цю різницю в очках. Суддівські помилки не повинні впливати на турнірну ситуацію. Оскільки ми зараз рівні з Шахтарем, хочеться, щоб усе вирішувалося на полі.

Тому я з затримкою прийшов на прес-конференцію. Я спілкувався із гравцями. Сергій Сидорчук сказав, що у тому епізоді був удар. Арбітри говорять про інтенсивність. Як це розуміти? Або є удар по нозі, або його немає. Гравець не міг упасти сам.

Причина втрати очок у цьому році? Це не так важливо, де ми втрачаємо очки. Коли ми граємо на виїзді, суперники на своєму полі більше грають на атаку, тоді як на нашому полі вони закриваються. До того ж у таких іграх відчувається відсутність Артема Бєсєдіна. Якщо ми втрачаємо очки, то наша команда не настільки сильна, аби утримувати цей рівень, вигравати кожну гру.

Сьогодні ми мали 27 ударів у бік воріт. Це дуже багато, ми не повинні були втрачати очки за такою грою. Але питання в тому, куди були ці удари. Через надмірне бажання гравці сильно метушилися. У найвідповідальніші моменти, коли потрібно було приймати правильні рішення, через поспіх вони приймали невірні рішення. Коли треба було віддавати пас, вони били, і навпаки, коли треба було бити, вони шукали інші рішення ситуацій", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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