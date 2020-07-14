Динамо – Зоря: ніч перед вирішальним протистоянням кияни проведуть на базі

Тренери Динамо намагаються максимально налаштувати своїх футболістів на один з найважливіших поєдинків чемпіонату.

Підопічні Михайличенка продовжують посилено готуватися до вирішального матчу сезону, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Після нічиєї з Олександрією (2:2) "біло-сині" повернулись до Києва і лише у вівторок провели вечірнє тренування (до того команда проводила відновлювальні процедури після важкого і виснажливого поєдинку). У середу після тренування футболісти залишаться ночувати на базі.

Нагадаємо, вже в четвер, 16 липня, Динамо на НСК Олімпійський у рамках 31-го туру чемпіонату України прийматиме луганську Зорю і результат цього протистояння може розставити крапки над "і" щодо володаря срібла УПЛ.

Після 30-ти турів підопічні Михайличенка посідають у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, набравши 56 очок, "мужики" випереджають їх на один пункт.

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