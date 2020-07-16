Динамо – Зоря: Маркевич спрогнозував підсумок вирішальної битви

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчу 31-го туру між головними претендентами на срібло УПЛ.

"Обидві команди зараз грають досить відкрито. І я не думаю, що вони щось будуть кардинально міняти у своїх планах. Отже, скоріш за все, ми станемо свідками відкритого футболу, де у кожного будуть, фактично, рівні шанси на успіх.

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Відповідальність за результат більше буде тиснути на Динамо. Зоря якщо навіть не візьме друге місце – великої трагедії з цього не буде. А ось для киян це серйозний удар по престижу, по всьому. Думаю, шанси обох команд 50 на 50, вони обидві приблизно однакового рівня.

Проблема Динамо в тому, що команді дуже важко даються голи, надія лише на Вербіча, більше ніхто й не здатний реально загострити дії на вістрі. Кияни зараз дуже серйозно недоукомплектовані. В той же час є футболісти, навколо яких можна будувати гру – крім Вербіча ті самі Буяльський, Циганков, Миколенко. В останньому матчі проти Олександрії він не грав, це було дуже погано. Ну і ми бачимо, що багато чого залежить від того, в якому стані перебуває Циганков. Втім, тут така гра, що абсолютно всім динамівцям треба вийти і зіграти через не можу", – сказав Маркевич у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, після 30-ти турів підопічні Михайличенка посідають у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, набравши 56 очок. На один пункт їх випереджає луганська Зоря, з якою "біло-сині" в очному протистоянні зустрінуться вже сьогодні, 16 липня. Початок матчу о 19:00.

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