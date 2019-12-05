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Динамо – Зоря: кияни запрошують фанатів на матч попри санкції КДК УАФ за расистський скандал

16:20 491 Читать на русском
Динамо – Зоря: кияни запрошують фанатів на матч попри санкції КДК УАФ за расистський скандал
Фанати Динамо / Фото WBC

Вболівальники київського Динамо зможуть підтримати своїх улюбленців під час матчу 17-го туру УПЛ проти Зорі.

 

"До завершення календарного року першій команді Динамо залишилося провести три матчі. Всі вони за своєю важливістю і інтригою схожі з фінальними поєдинками.

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Перший з них відбудеться в найближчу неділю на Олімпійському. Суперник – Зоря, яка зараз демонструє дуже якісний футбол і претендує на найвищі місця в цьому сезоні.

Відзначимо, що на цей матч не впливає рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ за підсумками гри Шахтар – Динамо про присудження клубу проведення одного домашнього матчу без глядачів. Це рішення зараз проходить процедуру оскарження, апеляційні процеси тривають, а це значить, що вболівальники зможуть підтримати команду безпосередньо на стадіоні", – йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, за мотивами матчу Шахтар – Динамо (1:0) вболівальників киян звинуватили у проявах расизму та покарали клуб одним матчем без глядачів.

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