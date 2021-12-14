Екс-захисник Динамо та збірної України Олександр Головко поділився думками щодо поєдинку "біло-синіх" проти Зорі у матчі 18-го туру УПЛ.

"Хочу відзначити рівень інтенсивності, з яким обидві команди підійшли до гри. Гра була цікава, видовищна з усіх боків і дуже бойова. Можна сказати, що результат є закономірним.

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З іншого боку, Київ сьогодні більше хотів. Не вдалося перемогти. Зоря скористалася мінімальною розслабленістю гравців Динамо і спромоглася зрівняти рахунок", – наводить слова Головка сайт телеканалів Футбол.

Нагадаємо, Динамо та Зоря розійшлись нічиєю (1:1), що дозволило Шахтарю стати одноосібним лідером чемпіонату України, відірвавшись від киян на 2 очки.

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