Динамо – Зоря: фінал Кубка України транслюватимуть відразу два телеканали
30 квітня 22:53 - Читать на русском
Вже менш ніж за два тижні визначить тріумфатор КУ сезону 2020/21.
Заключний поєдинок Кубка України транслюватимуть UA:Перший та Футбол 1, повідомляють офіційні сайти телеканалів.
"Динамо голодне до перемог": Шапаренко прагне здобути Кубок України після чемпіонства
Нагадаємо, у фіналі зустрінуться київське Динамо та луганська Зоря. Матч запланований на 13 травня, початок о 19:00. Господарем двобою виступить Тернопіль, де на місцевому стадіоні і розіграється доля головного трофею турніру.
У півфіналах Динамо переграло Агробізнес, а Зоря виявилась сильнішою за Олександрію.
Динамо стало чемпіоном України 2021: Циганкова не спинити, 5 голів у "золотому" матчі, гольова українізація Луческу
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter