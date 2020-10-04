Легендарний захисник Динамо та збірної України, а нині асистент старшого тренера молодіжної команди "біло-синіх" Сергій Федоров, поділився очікуваннями від поєдинку проти луганської команди.

"Аби щільний графік не позначався на кондиціях футболістів існує таке поняття, як ротація. Я думаю, що тренерський штаб упорається з цим. З'явиться шанс показати себе футболістам, які отримують менше ігрової практики.

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Зоря зараз виглядає досить непогано. Вони набирають кондиції, з'являється той малюнок гри, який був раніше. Це добротна команда, швидка, непогано володіє м'ячем. Але, гадаю, наші гравці мають упоратися з Зорею.

З приходом Луческу у грі Динамо з'явилася розкутість, покращилися організація та дисципліна, а також відповідальність за свою гру та гру команди й виконання поставлених завдань. Рахунок не спрогнозую, але впевнений, що перевага буде на боці динамівців", – цитує Федорова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже сьогодні, 4 жовтня, Динамо в рамках 5-го туру УПЛ на власному полі прийматиме луганську Зорю. Початок матчу о 17:00.

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