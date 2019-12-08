Динамо – Зоря: Бєсєдін виділив найсильніших гравців луганської команди

Нападник Динамо Артем Бєсєдін поділився очікуваннями від зустрічі із Зорею в рамках 17-го туру УПЛ.

"Нам слід більш надійно діяти в захисті, а свої м'ячі ми заб'ємо. Плюс граємо вдома, а свої трибуни додають впевненості. Із Зорею складніше грати на виїзді, це хороша команда. Вони не обороняються всією командою. Упевнений, що будуть і самі атакувати, і нам давати можливість грати.

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Кого б я виділив з команди суперника? Динамівських вихованців: Михайличенка, Тимчика, Лєднєва і Русина – це хороші, молоді хлопці, які, напевно, захочуть себе проявити в матчі з Динамо, тому буде цікаво, бажаю їм удачі", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Динамо прийматиме Зорю 8 грудня, початок о 17:00. Кияни випереджають луганців у турнірній таблиці на два очки.

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