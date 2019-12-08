toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Динамо – Зоря: Бєсєдін виділив найсильніших гравців луганської команди

12:15 392 Читать на русском
Динамо – Зоря: Бєсєдін виділив найсильніших гравців луганської команди
Артем Бєсєдін / Фото ФК Динамо

Нападник Динамо Артем Бєсєдін поділився очікуваннями від зустрічі із Зорею в рамках 17-го туру УПЛ.

 

"Нам слід більш надійно діяти в захисті, а свої м'ячі ми заб'ємо. Плюс граємо вдома, а свої трибуни додають впевненості. Із Зорею складніше грати на виїзді, це хороша команда. Вони не обороняються всією командою. Упевнений, що будуть і самі атакувати, і нам давати можливість грати.

Динамо – Зоря: Циганик вважає, що команда Скрипника сильніша за Лугано

Кого б я виділив з команди суперника? Динамівських вихованців: Михайличенка, Тимчика, Лєднєва і Русина – це хороші, молоді хлопці, які, напевно, захочуть себе проявити в матчі з Динамо, тому буде цікаво, бажаю їм удачі", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Динамо прийматиме Зорю 8 грудня, початок о 17:00. Кияни випереджають луганців у турнірній таблиці на два очки.

Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
Теги
Зоря Зоря Богдан Михайліченко Богдан Михайліченко Олександр Тимчик Олександр Тимчик Назарій Русин Назарій Русин Динамо - Зоря Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
17
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук