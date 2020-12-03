Статистичний портал Whoscored обрав найкращого та найгіршого гравців Динамо у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Томаш Кендзьора став найкращим представником Динамо у матчі проти Ювентуса, набравши 6,5 бали із максимальних 10.

Ювентус – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу

А от гірше за всіх у складі киян проявив себе Володимир Шепелєв, який набрав лише 5,7 пунктів. Найкращим же гравцем зустрічі став Федеріко К'єза, якого оцінили у 9,1 балів. Італієць відзначився голом та асистом.

Зазначимо, Ювентус у домашньому матчі розгромив Динамо (3:0) та продовжує переслідувати Барселону в боротьбі за першу сходинку, відстаючи від каталонців на 3 пункти.

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