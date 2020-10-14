Півзахисник Ювентуса Аарон Ремзі став черговим гравцем, який ризикує пропустити перший поєдинок групового раунду Ліги чемпіонів.

Роналду підхопив коронавірус – зірка Ювентуса ризикує не зіграти з Динамо у Лізі чемпіонів

29-річний футболіст збірної Уельсу отримав на тренуванні національної команди м'язову травму, повідомляє видання Sky Sport Italia. Гравець не зможе зіграти з Болгарією у матчі Ліги націй, який відбудеться сьогодні, 14 жовтня. Як наслідок, Ремзі повертається у туринський клуб для проходження медичного обстеження. Лише після нього стануть відомі точні терміни відновлення валлійця.

Нагадаємо, вже за тиждень, 20-го жовтня, Ювентус у першому турі груповго раунду Ліги чемпіонів зіграє у Києві проти Динамо. Раніше позитивний результат тесту на коронавірус у таборі збірної Португалії отримав Кріштіану Роналду і точно пропустить старт сезону у єврокубках.

Степаненко вчить португальську, розчарування року для Матвієнка – як лідери збірної України хворіють на коронавірус