Динамо – Ювентус: туринці втрачають ще одного гравця напередодні матчу Ліги чемпіонів
Головний тренер "Старої синьйори" отримав неочікувані проблеми перед стартом єврокубків.
Півзахисник Ювентуса Аарон Ремзі став черговим гравцем, який ризикує пропустити перший поєдинок групового раунду Ліги чемпіонів.
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29-річний футболіст збірної Уельсу отримав на тренуванні національної команди м'язову травму, повідомляє видання Sky Sport Italia. Гравець не зможе зіграти з Болгарією у матчі Ліги націй, який відбудеться сьогодні, 14 жовтня. Як наслідок, Ремзі повертається у туринський клуб для проходження медичного обстеження. Лише після нього стануть відомі точні терміни відновлення валлійця.
Нагадаємо, вже за тиждень, 20-го жовтня, Ювентус у першому турі груповго раунду Ліги чемпіонів зіграє у Києві проти Динамо. Раніше позитивний результат тесту на коронавірус у таборі збірної Португалії отримав Кріштіану Роналду і точно пропустить старт сезону у єврокубках.
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