"Я задоволений самовіддачею команди, продуктивністю дій. Особливо на фоні невдалої гри з Кротоне. У нас був лише один день на підготовку до Динамо, але все пройшло добре. Не можу сказати, що задоволений всіма 90 хвилинами. Був технічний брак, помилялися в передачах, але загалом все пройшло добре. Ми створили достатньо моментів ще в першому таймі, однак просто не вдавалося їх реалізувати. По перерві покращилася реалізація – прийшли голи. Використовуємо систему, яка буде зручною для Роналду, в якій він найчастіше опинятиметься на ударній позиції, але сьогодні він зіграти не міг.

Динамо – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Кулусевскі був трохи стомленим, але він ще молодий. Грати за Ювентус не так просто, у великих клубах і м’яч важчий. Він ще буде вдосконалюватися, буде більше грати на високому рівні за клуб і збірну. Луческу відіграв фундаментальну роль у моєму футбольному житті. Він мене насамперед навчив бути професіоналом. Сьогодні він, можна сказати, провів моє бойове хрещення в Лізі чемпіонів.

Я не можу сказати, що дуже добре знаю Бущана. Знаю, що він непогано грав за збірну. Порівняння Бущана з Буффоном? Думаю, що українцю потрібно ще додати, щоб дістатися рівня Джіджі, який навіть у своєму віці залишається в топ-формі. Ми задоволені тим, що бачимо у виконанні Морати. У Реалі він ще був зовсім юним, а зараз вже сформувався як гравець. При цьому в нього ще все попереду. А ми будемо повністю розраховувати на Альваро, поки він забиватиме і ставатиме героєм матчів", – підсумував Пірло.

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