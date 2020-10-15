МОЗ офіційно підтвердило можливість присутності 30% глядачів на матчі Ліги чемпіонів Динамо проти Ювентуса за умови дотримання вимог медпротоколу.

Динамо – Ювентус: кияни підтвердили присутність вболівальників на матчі Ліги чемпіонів

У повідомленні на офіційному сайті Динамо також зазначається, що рішення щодо матчів проти Барселони та Ференцвароша буде прийняте не пізніше, ніж за 15 днів до проведення поєдинку.

Нагадаємо, Динамо зіграє у групі G з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем. Поєдинок з туринцями пройде 20 жовтня на НСК Олімпійський, початок о 19:55.

"Доведеться їхати в Росію": іспанські ЗМІ оцінили шанси Динамо і Шахтаря у Лізі чемпіонів