"Гол на початку другого тайму дуже допоміг нам, ми змогли користуватися вільними зонами, які стали з'являтися після цього м'яча.

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Ми дуже хотіли виграти, тому що важливо починати турнір успішно. Від нас завжди багато чого чекають, і ми намагаємося перемагати в кожній грі", – цитує Федеріко К'єзу офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, "Стара синьйора" перемогла "біло-синіх" з рахунком 2:0 у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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